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В Арике открыла свои двери отремонтированная школа

В Арике открыла свои двери отремонтированная школа

09.09.2022 | 16:57
Аслан Болотоков – первоклассник. В начале сентября он сел за новую парту в обновленной школе Арика. Благодаря национальному проекту “Образование” сельская школа за лето преобразилась до неузнаваемости. С момента строительства в 51-м году эту школу окончили многие поколения арикцев. И сегодня здесь учатся четыре сотни детей. Здание в приемлемом состоянии поддерживали текущими ремонтными работами, но со временем инженерные коммуникации обветшали и уже требовали полной замены. На капитальное восстановление из госбюджета направили 42 миллиона рублей. Мощный жарочный шкаф и современная газовая плита позволяют зараз готовить еду для всех учеников. Обустроенные рабочие зоны, новые стеллажи и мойки, столы и стулья для столовой – трудиться здесь – одно удовольствие. По сути, от старого здания остались лишь фундамент и стены. Оно обрело совершенно иной внешний и внутренний облик. Появились современные металлопластиковые окна и яркая кровля, новые двери и сантехника. На всех трех этажах заново создали систему отопления, заменили ученическую мебель. К тому же выделили деньги на покупку учебников и повышение квалификации педагогов. Теперь юные арикцы ходят в практически новую школу.  
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