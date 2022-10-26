В Архивной службе издали сборник документов к 100-летию Кабардино-Балкарии

«100 лет Кабардино-Балкарской республике»… Так называется сборник, который подготовили к изданию в Архивной службе. Он вышел в рамках цикла «Документы свидетельствуют»
На страницах – жизнь региона за минувший век. В книгу включили исторические справки, газетные статьи, а также тексты нормативно-правовых актов – законов, указов, постановлений. Представлено больше полутора сотен фотографий, в том числе и цветные. В качестве эпиграфа – стихотворные строки народных поэтов Кабардино-Балкарии Алима Кешокова и Кайсына Кулиева.
Сборник издали тиражом в 180 экземпляров. Их передадут в школы, вузы и в библиотеки республики.
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