home
Главная
>
Новости
>
В Аргудане после капитального ремонта открылась третья школа

В Аргудане после капитального ремонта открылась третья школа

13.10.2022 | 16:14
За новыми партами первоклассники осваивают азы математики. Это ученики третьей школы Аргудана. Она открылась в конце сентября после капитального ремонта. К работам приступили в мае в рамках программы по развитию образования в Кабардино-Балкарии. На реконструкцию направили больше 50 миллионов рублей. Школьники и педагоги говорят, что здание преобразилось до неузнаваемости. Специалисты полностью обновили фасад, оштукатурили стены, заменили двери и окна, отремонтировали крышу, установили новые канализационные и водопроводные трубы. Помимо этого, для школы купили необходимое оборудование и мебель. Учебный год больше 400 учащихся начали в первой школе Аргудана. А теперь они вновь ходят в родную третью.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных