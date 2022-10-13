В Аргудане после капитального ремонта открылась третья школа

За новыми партами первоклассники осваивают азы математики. Это ученики третьей школы Аргудана. Она открылась в конце сентября после капитального ремонта.
К работам приступили в мае в рамках программы по развитию образования в Кабардино-Балкарии. На реконструкцию направили больше 50 миллионов рублей. Школьники и педагоги говорят, что здание преобразилось до неузнаваемости.
Специалисты полностью обновили фасад, оштукатурили стены, заменили двери и окна, отремонтировали крышу, установили новые канализационные и водопроводные трубы. Помимо этого, для школы купили необходимое оборудование и мебель.
Учебный год больше 400 учащихся начали в первой школе Аргудана. А теперь они вновь ходят в родную третью.
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