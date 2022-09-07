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В Аргудане оборудовали площадку для сдачи норм ГТО

В Аргудане оборудовали площадку для сдачи норм ГТО

07.09.2022 | 17:06
Создали ее на сельском стадионе по федеральному проекту “Спорт – норма жизни”. Основание выложили на деньги из местного бюджета. Подрядчики справились за месяц. На площадке установили специальные платформы для выполнения заданий комплекса ГТО, тренажеры для кардио- и силовых тренировок, турники… В Аргудане живут почти девять тысяч человек, около четырех тысяч – молодые люди. В администрации села рассчитывают: благодаря новой площадке число желающих заниматься спортом станет больше, причем среди людей разного возраста.
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