В Аргудане оборудовали площадку для сдачи норм ГТО

Создали ее на сельском стадионе по федеральному проекту “Спорт – норма жизни”. Основание выложили на деньги из местного бюджета. Подрядчики справились за месяц. На площадке установили специальные платформы для выполнения заданий комплекса ГТО, тренажеры для кардио- и силовых тренировок, турники… В Аргудане живут почти девять тысяч человек, около четырех тысяч – молодые люди. В администрации села рассчитывают: благодаря новой площадке число желающих заниматься спортом станет больше, причем среди людей разного возраста.