В апреле возобновят ежедневное авиасообщение между Москвой и Нальчиком

Авиакомпания Nordwind Airlines открывает ежедневное прямое авиасообщение между Москвой и Нальчиком, сообщили в субботу в пресс-службе воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии. Ранее из Москвы в Нальчик и обратно можно было добираться несколько раз в день, сейчас авиасообщение прервано. "С 14 апреля авиакомпания Nordwind Airlines открывает ежедневное прямое авиасообщение из республиканской воздушной гавани в город Москва (аэропорт Шереметьево, терминал B). Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Nordwind на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел экономического класса", - говорится в сообщении. Из Шереметьево вылет планируется в 15:05 мск, из Нальчика в 20:00 (по понедельниками, вторникам, средам, четвергам и субботам). В пятницу и воскресенье из Шереметьево в Нальчик можно вылететь в 05:30 мск, обратно в 10:25. Отмечается, что билеты уже доступны на сайте авиакомпании Nordwind Airlines, а также на сайте по продажам авиабилетов. В аэропорту Нальчика также уточнили, что авиакомпания "Россия" продолжает выполнение прямых авиарейсов в Санкт-Петербург пять раз в неделю кроме вторника и четверга, однако с 25 апреля в северную столицу авиарейсы будут ежедневными.