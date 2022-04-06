home
Главная
>
Новости
>
Авиакомпания "Якутия" открывает дополнительные рейсы между Москвой и Нальчиком

Авиакомпания "Якутия" открывает дополнительные рейсы между Москвой и Нальчиком

06.04.2022 | 12:27
Авиакомпания "Якутия" в апреле открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково, сообщается в среду в телеграм-канале аэропорта Нальчика. "Авиакомпания "Якутия" в апреле открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково. Даты выполнения дополнительных рейсов: 12, 15, 17, 20, 27 апреля. Полеты буду осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров. Также с 14 апреля начинает полеты из Нальчика в Москву (Шереметьево) авиакомпания Nordwind airlines (Северный ветер). "В настоящее время авиакомпания "Россия" продолжает осуществлять полеты по маршруту Санкт-Петербург - Нальчик - Санкт-Петербург с частотой пять раз в неделю, а с 22 апреля на ежедневной основе", - уточнили в аэропорту.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных