Авиакомпания "Якутия" открывает дополнительные рейсы между Москвой и Нальчиком

Авиакомпания "Якутия" в апреле открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково, сообщается в среду в телеграм-канале аэропорта Нальчика. "Авиакомпания "Якутия" в апреле открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково. Даты выполнения дополнительных рейсов: 12, 15, 17, 20, 27 апреля. Полеты буду осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров. Также с 14 апреля начинает полеты из Нальчика в Москву (Шереметьево) авиакомпания Nordwind airlines (Северный ветер). "В настоящее время авиакомпания "Россия" продолжает осуществлять полеты по маршруту Санкт-Петербург - Нальчик - Санкт-Петербург с частотой пять раз в неделю, а с 22 апреля на ежедневной основе", - уточнили в аэропорту.