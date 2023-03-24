В апреле на курорте «Эльбрус» проведут детскую развлекательную программу «Горные каникулы»

Туристы смогут принять участие в тематических мастер-классах, посвященных Дню космонавтики, пройти познавательный квест и получить за это призы. На одной из площадок курорта станут работать аниматоры, а также откроют точки, где можно будет украсить себя аквагримом.
Во время «Горных каникул» все гости младше 18 лет получат возможность купить билет на канатные дороги за сто рублей. Возраст нужно подтвердить документом. Дети и подростки смогут подняться на трех очередях к верхней точке курорта – станции «Гарабаши».
Там установили самый высокогорный почтовый ящик в России и создали новые фотозоны. На субботу, 15 апреля, наметили большую развлекательную программу на поляне Азау.
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