В Анзорее продолжают строить водозаборную скважину





Работы ведут в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Глубина скважины по плану – 130 метров. С ноября, когда приступили к делу, специалисты уже пробурили больше половины. Поблизости установили водонапорную башню. Когда система заработает, вода из этой скважины будет поступать в дома на пяти улицах Анзорея.

Сейчас на месте одновременно трудятся четыре человека. Задействована одна спецмашина. Завершить строительство намерены к концу этого года.