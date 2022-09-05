В Анзорее приняли в эксплуатацию региональную дорогу

Ровный асфальт, новые тротуары, обочины, дорожные знаки, светофоры… Отремонтированная дорога, и на три недели раньше намеченного срока. Жители Анзорея удобство уже оценили. В общей сложности капитально отремонтировали 6 км трассы. Дорога проходит по центральным улицам Шинахова, Ленина и Степной, а также включает мост, который ведет во Второй Лескен. Трассу во время реконструкции не перекрывали, полосы обновляли по очереди. При этом безопасности дорожного движения уделяли повышенное внимание. Качество работ специалисты Управления дорожного хозяйства оценивали в ходе всего процесса. Подрядчикам сегодня вручили грамоты Управления дорожного хозяйства, а также благодарности администрации Лескенского района.