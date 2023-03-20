В Анзорее после капитального ремонта открыли ДШИ

До этого она располагалась на базе одного из образовательных учреждений села. По новому адресу, где сейчас находится ДШИ, раньше была средняя школа. Последние 10 лет здание пустовало, и было принято решение сделать в нем капремонт. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура».
Учреждение дополнительного образования сейчас посещают больше 300 детей. Их здесь обучают вокалу, хореографии, изобразительному искусству, кинематографии, а также учат играть на фортепиано, национальной гармонике и скрипке.
https://t.me/vestikbr