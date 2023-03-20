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В Анзорее после капитального ремонта открыли ДШИ

В Анзорее после капитального ремонта открыли ДШИ

20.03.2023 | 09:09
До этого она располагалась на базе одного из образовательных учреждений села. По новому адресу, где сейчас находится ДШИ, раньше была средняя школа. Последние 10 лет здание пустовало, и было принято решение сделать в нем капремонт. Работы провели в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение дополнительного образования сейчас посещают больше 300 детей. Их здесь обучают вокалу, хореографии, изобразительному искусству, кинематографии, а также учат играть на фортепиано, национальной гармонике и скрипке.   https://t.me/vestikbr
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