В Анзорее обновят 6 километров автомобильных дорог

Центр Анзорея... В часы пик дорога едва справляется с потоком авто. Проезд становится настоящим испытанием даже для опытных водителей. На узких участках транспорт зачастую не может разъехаться, и появляются заторы. Аскерби Шинахов помнит эту дорогу с детства. Старейшина живет в селе больше 80 лет... «В прежние годы проезжая часть считалась широкой и просторной», - вспоминает Аскерби. Обновление уже близко. Приступят к нему в марте – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В порядок приведут около шести километров. Первый участок – в Анзорее по улицам Ленина и Шинахова, следующий – в Лескене на Степной. Там отремонтируют и мост… В райцентре это центральная часть села. Здесь расположены школа, детсад, администрация, отделение полиции. Кроме того, обновят почти полтора километра по улице Хамгокова. Там на помощь приходит госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Также предусмотрены современное освещение, тротуары и стоянки. Все работы должны завершить до конца лета. Мухадин Жемухов добавил, что нацпроект позволит в этом году отремонтировать примерно сотню километров автодорог во всех муниципалитетах республики.