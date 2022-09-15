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В Анзорее капитально ремонтируют здание будущей детской школы искусств

В Анзорее капитально ремонтируют здание будущей детской школы искусств

15.09.2022 | 15:50
Ранее здесь располагалось обычное общеобразовательное учреждение. После того, как в 2011-м году построили новое, помещения пустовали. В итоге было принято решение восстановить объект и переселить сюда действующую районную ДШИ. Сейчас она одновременно может вместить лишь 30 детей. Новая школа рассчитана на 300 человек. Основные работы уже завершены. Подрядчики заменили кровлю, инженерные коммуникации, систему отопления, окна и двери, напольное покрытие. Самый большой класс расширили и переделали под актовый зал. Как отмечают в райадминистрации, после новоселья у педагогов появится возможность расширить число направлений дополнительного образования. Пока их только четыре: игра на фортепиано, национальной гармонике, рисование и декоративно-прикладное искусство. Уже ведут переговоры о сотрудничестве с Детской академией творчества “Солнечный город”, а также школой искусств города Нарткалы. ДШИ в Анзорее ремонтируют по нацпроекту “Культура”. Завершить работы подрядчики должны к декабрю.
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