В Анзорее идут ремонтные работы на улице Шинахова и Ленина

Анзорей, улицы Ленина и Шинахова. Сейчас здесь активно ремонтируют дороги. К работам приступили в начале марта. Протяженность полотна, которое нужно усовершенствовать, - почти шесть километров. Его давно не ремонтировали, а потому выбоины были здесь обычным делом. Трудятся на объектах десять человек. Задействована различная спецтехника – экскаваторы, большегрузы, катки… Также специалистам предстоит установить знаки дорожного регулирования, металлические барьерные ограждения на мосту и нанести горизонтальную разметку. После ремонта можно будет безопасно добираться в администрацию, школу, детский сад. Реконструкция улиц в Анзорее завершится этим летом.