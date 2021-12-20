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В антиковидных госпиталях КБР установят промышленные концентраторы кислорода

В антиковидных госпиталях КБР установят промышленные концентраторы кислорода

20.12.2021 | 16:02
В госпитале на базе первой горбольницы Нальчика сейчас идут последние подготовительные работы. Строители установили специальную площадку, на которой будет стоять агрегат. Подключены все необходимые коммуникации, которые проложили как под землей, так и по воздуху. Аппарат представляет собой 17-тонное устройство. Его производительность – больше тысячи литров кислорода в минуту. Всего республика получит четыре таких концентратора. Их установят также во второй горбольнице Нальчика, в многопрофильной клинике в Нарткале и центральной районной в Прохладном. На покупку оборудования распоряжением правительства России в Кабардино-Балкарию поступит около 130 миллионов рублей. В профильном министерстве рассчитывают, что агрегаты позволят снизить зависимость республики от поставок из других регионов. Сейчас госпитали полностью обеспечивают привозным кислородом.
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