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В альплагере «Безенги» прошли экзамены для инструкторов по альпинизму

В альплагере «Безенги» прошли экзамены для инструкторов по альпинизму

15.06.2023 | 22:11
Станция – один из элементов страховки. Как правильно ее ставить, на каких участках, сколько человек могут ею воспользоваться… Экзамены в Центральной школе альпинизма сдают прямо на склоне. Одну и гор оборудовали в так называемую скальную лабораторию. Занятия начались в конце мая. Прежде чем приступить к учебе, курсанты сдали вступительные тесты, на практике показывали, какой альпинистской подготовкой владеют. После в ускоренном режиме лекции. Безопасность – ключевое понятие в альпинизме, говорят тренеры. Потому в первую очередь обращают внимание на технику выполнения тех или иных приемов. Движения должны быть отработаны до автоматизма. Здесь нет новичков. Курсанты – уже опытные альпинисты, чей квалификационный разряд первый и выше. То есть, за плечами не одно восхождение на сложные горные вершины. В Центральной школе альпинизма им преподают не технику, а рассказывают и показывают, как учить других.
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