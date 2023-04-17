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В Академии спорта «Пять колец» заработала секция спортивной гимнастики

В Академии спорта «Пять колец» заработала секция спортивной гимнастики

17.04.2023 | 22:17
Спортивной гимнастикой эти ребята занимаются совсем недавно. Но уже успели полюбить ее и добиться определенных навыков. Тренировки в Академии спорта «5 колец» проводят три раза в неделю. Две группы. Младшая – дети от 4-х лет. В старшую ходят те, кому шесть и старше. Гимнастический зал оборудовали в соответствии с требованиями, необходимыми для выполнения юношеских разрядов. Канат, перекладина, батут, дорожка с препятствиями… На полу безопасное покрытие. Гимнастика считается базовой и необходима всем, кто в дальнейшем намерен заниматься спортом профессионально, отмечают специалисты. Кроме того, она способствует общему развитию и укреплению детского организма. Желающих заниматься спортивной гимнастикой в республике с каждым годом все больше, говорят тренеры. В Академии «5 колец» уже рассматривают варианты, как построить более просторный зал для занятий.   https://t.me/vestikbr
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