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В Академии спорта “Пять колец” в Нальчике провели серию турниров по различным видам спорта

В Академии спорта “Пять колец” в Нальчике провели серию турниров по различным видам спорта

20.12.2022 | 16:53
Забить мяч в ворота – задача не из легких. Здесь одинаково важны скорость и ловкость нападающих, а также стратегия и тактика всей команды. На турнире, имени спортивного мецената Эльдара Османова в Академии спорта “5 колец” участники демонстрировали весь свой опыт. Состязания шли на два дня. Помимо футбола здесь также провели турнир по вольной борьбе. Впервые в этом году организовали соревнования по тхэквондо. Участвовали юные воспитанники академии спорта. Астемир Атабаев занял первое место в категории до 45 килограмм. В целом серию турниров проводят уже 3 год подряд. В планах организаторов – расширить соревнования и включить в них другие виды спорта.   https://t.me/vestikbr
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