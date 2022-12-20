В Академии спорта “Пять колец” в Нальчике провели серию турниров по различным видам спорта

Забить мяч в ворота – задача не из легких. Здесь одинаково важны скорость и ловкость нападающих, а также стратегия и тактика всей команды. На турнире, имени спортивного мецената Эльдара Османова в Академии спорта “5 колец” участники демонстрировали весь свой опыт.
Состязания шли на два дня. Помимо футбола здесь также провели турнир по вольной борьбе. Впервые в этом году организовали соревнования по тхэквондо. Участвовали юные воспитанники академии спорта.
Астемир Атабаев занял первое место в категории до 45 килограмм. В целом серию турниров проводят уже 3 год подряд. В планах организаторов – расширить соревнования и включить в них другие виды спорта.
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