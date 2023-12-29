В Академии спорта «Пять колец» в Кенже подвели итоги соревновательного года

В Академии «Пять колец» подводят спортивные итоги года. В гости к кенженцам приехали именитые атлеты, которые словом и делом поддерживают воспитанников, а их сегодня – около 900. В центре работают секции тхэквондо, бокса, гимнастики, дзюдо, спортивной борьбы и футбола. Здесь уже есть свои чемпионы мира и России.
Кенженцам есть кем гордиться. В селе выросла целая плеяда ярких спортсменов. Казбулат Казанчев, Дамир Гусейнов, Таулан Байсиев, Даниил Яхненко, Милана Кушхова, Мадина Сатушиева, Татьяна Жилова, Милана Бекулова, Идар Багов, Иналбек Шериев…
В этом году воспитанники академии в буквальном смысле ворвались в спортивную жизнь страны. Так, тхэевондистка Мадина Сатушиева была отобрана на сурдлимпийские игры, но российские спортсмены не были допущены к ним. Однако летом этого года на международных Альтернативных играх в Уфе Мадина вместе с Татьяной Жиловой поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Им были вручены заслуженные награды.
В центре трудятся наставники молодежи Олег Махов, Дмитрий Апатьев, Джамиля Бабаева, Абдельжабар Унажоков... Основатель Академии – тренер юношеской сборной страны по тхэквондо, заслуженный тренер России Амир Ахметов, который считает, что спорт – это хорошие инвестиции в будущее подрастающего поколения.
Впереди у ребят и их наставников – новые победы и новые задачи. Сейчас в Академии возводят шестиэтажный комплекс для атлетов, которые станут приезжать в республику на турниры и сборы, а также новый спортзал на девять ковров. Особое внимание планируется уделить развитию транспортной и инженерной инфраструктуры этой территории.
https://t.me/vestikbr