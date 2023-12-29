Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Академии спорта «Пять колец» в Кенже подвели итоги соревновательного года

В Академии спорта «Пять колец» в Кенже подвели итоги соревновательного года

29.12.2023 | 16:41
В Академии «Пять колец» подводят спортивные итоги года. В гости к кенженцам приехали именитые атлеты, которые словом и делом поддерживают воспитанников, а их сегодня – около 900. В центре работают секции тхэквондо, бокса, гимнастики, дзюдо, спортивной борьбы и футбола. Здесь уже есть свои чемпионы мира и России. Кенженцам есть кем гордиться. В селе выросла целая плеяда ярких спортсменов. Казбулат Казанчев, Дамир Гусейнов, Таулан Байсиев, Даниил Яхненко, Милана Кушхова, Мадина Сатушиева, Татьяна Жилова, Милана Бекулова, Идар Багов, Иналбек Шериев… В этом году воспитанники академии в буквальном смысле ворвались в спортивную жизнь страны. Так, тхэевондистка Мадина Сатушиева была отобрана на сурдлимпийские игры, но российские спортсмены не были допущены к ним. Однако летом этого года на международных Альтернативных играх в Уфе Мадина вместе с Татьяной Жиловой поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Им были вручены заслуженные награды. В центре трудятся наставники молодежи Олег Махов, Дмитрий Апатьев, Джамиля Бабаева, Абдельжабар Унажоков... Основатель Академии – тренер юношеской сборной страны по тхэквондо, заслуженный тренер России Амир Ахметов, который считает, что спорт – это хорошие инвестиции в будущее подрастающего поколения. Впереди у ребят и их наставников – новые победы и новые задачи. Сейчас в Академии возводят шестиэтажный комплекс для атлетов, которые станут приезжать в республику на турниры и сборы, а также новый спортзал на девять ковров. Особое внимание планируется уделить развитию транспортной и инженерной инфраструктуры этой территории.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных