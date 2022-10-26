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В академии “Солнечный город” открыли спортивный клуб

В академии “Солнечный город” открыли спортивный клуб

26.10.2022 | 15:57
Сегодня в академии “Солнечный город” открыли спортивный клуб при Лицее для одаренных детей. Назвали его “Спорт тайм”. Планируется, что посещать центр будут воспитанники лицея, а их сейчас больше 300. Особое внимание здесь уделят игровым видам – волейболу и баскетболу… Открытие прошло в торжественной обстановке. Пригласили представителей республиканского парламента, Минспорта, а также министерства просвещения и науки. В честь открытия клуба в лицее организовали волейбольный турнир: сборная воспитанников состязалась с командой преподавателей физкультуры.   https://t.me/vestikbr
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