В Аграрном университете сегодня началась «Неделя науки»


Открыла ее выставка «Новые технологии производства и переработки: продукты здорового питания – руками студентов».
Учащиеся вуза представили различные блюда, которые приготовили сами и по собственным рецептам. Студентов приветствовал проректор по научно-исследовательской работе Рустам Абдулхаликов. Он пожелал им новых достижений и рассказал об успехах минувшего года.
«Неделя науки» продлится в Аграрном университете с первого по пятое февраля. В эти дни преподаватели проведут открытые лекции. Для студентов организуют конференции, научные семинары, конкурсы и мастер-классы.

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