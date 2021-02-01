В Аграрном университете сегодня началась «Неделя науки»





Открыла ее выставка «Новые технологии производства и переработки: продукты здорового питания – руками студентов».

Учащиеся вуза представили различные блюда, которые приготовили сами и по собственным рецептам. Студентов приветствовал проректор по научно-исследовательской работе Рустам Абдулхаликов. Он пожелал им новых достижений и рассказал об успехах минувшего года.

«Неделя науки» продлится в Аграрном университете с первого по пятое февраля. В эти дни преподаватели проведут открытые лекции. Для студентов организуют конференции, научные семинары, конкурсы и мастер-классы.