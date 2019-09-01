В аграрном университете республики открылась фотовыставка «В объективе – Росгвардия» — 2019.09.18





Проходит она в рамках молодежного военно-патриотического марафона «Слава-Россия-Победа». Учения и спецоперации! На вернисаже – работа силового ведомства. Открывая экспозицию, к собравшимся обратились председатель городского совета ветеранов Мустафа Абдулаев, представитель Кабардино-Балкарского аграрного университета Мухамед Шахмурзов и зам.руководителя общественной организации «Патриот», проректор СКГИИ Фуад Эфендиев.

Фотовыставка будет показана во всех районах республики в течение года.