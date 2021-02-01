В Аграрном университете прошла всероссийская научная конференция





В вузе она стала итоговым событием «Недели науки». Ученые из разных регионов говорили о развитии АПК и сельских территорий, обсуждали прогрессивные тенденции в растениеводстве и животноводстве. Не обошли вниманием новейшие технологии и вопросы ветеринарии. Доклады посвятили как российским реалиям, так и зарубежным исследованиям.

День российской науки исследователи отметят уже в следующий понедельник. А по итогам нынешней конференции будет издан двухтомник, куда войдут труды более 50-ти ученых. Также в торжественной обстановке отметили и профессиональные достижения сотрудников Аграрного университета. Почетные грамоты вручил руководитель Минпросвещения Анзор Езаов. За активное участие в различных конкурах благодарности вручили студентам и аспирантам.