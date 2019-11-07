В Аграрном госуниверситете появился свой книжный клуб. — 2019.11.07

Площадкой для создания интеллектуальных сообществ вуз стал еще в прошлом году. Тогда отрыли клуб дискуссионный.

Идея создать еще одно объединение по интересам принадлежит студенткам Айзе Куловой и Диане Кумышевой. Они – книжные блогеры: читают литературные произведения и пишут о них в интернете. Уверены: именно книги открывают в человеке новые грани восприятия мира. В рамках проекта будут проводить конкурсы, соревнования и совместные чтения.

Планов достаточно много, подчеркивают организаторы книжного клуба. Со временем он надеются выйти за пределы Аграрного университета и приглашать на свои встречи студентов других вузов.