В аэропорту Нальчика установили 17 камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасная республика"

В аэропорту «Нальчик» к АПК «Безопасная республика» подключены 17 камер видеонаблюдения, в дополнение к ранее установленным. Задействованные камеры видеонаблюдения обеспечивают круглосуточный мониторинг. В целях достижения максимального уровня безопасности граждан, в Кабардино-Балкарской Республике проводится постоянная работа по масштабированию системы видеонаблюдения на социально значимых объектах, местах с массовым пребыванием жителей, школах, детских садах, административных зданиях и торговых центрах. К основным приоритетам ГКУ КБР «Безопасная республика» относятся: содействие в повышении уровня безопасности населения, объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а также повышение уровня экологической безопасности.