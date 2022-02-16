В администрации Баксанского района готовятся к празднованию 100-летия района и республики

В администрации Баксанского района состоялось организационное заседание комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Баксанского муниципального района. Участие в заседании приняли заместители главы, начальники структурных подразделений райадминистрации, представители СМИ. «В этом году жители Кабардино-Балкарии будут праздновать 100-летие образования республики. Жителям Баксанского района повезло вдвойне. Вместе с земляками они еще будут отмечать 100-летие родного Баксанского района», - рассказал заместитель председателя оргкомитета Андзор Ахобеков. Руководством муниципального района подготовлен был план праздничных мероприятий, который будет реализован под эгидой празднования 100-летия Кабардино-Балкарии и района. Запланированы разные культурно-просветительские мероприятия, исследовательские проекты, акции, флешмобы, фестивали и спортивные игры. Организаторы планируют создать документальный фильм становления Баксанского района, издать видео очерки знаменитых земляков и многое другое. В целом запланировано 52 праздничных мероприятия. «Жители Баксанского района всегда отличались своей предприимчивостью, щедрым гостеприимством и богатым культурным наследием. Празднование юбилея республики и района станет историческим событием, знаком нашего единства, сохранения связи поколений, памяти об общих успехах и достижениях, важным стимулом для дальнейшей консолидации нашего общества», - отметил в своем выступлении заместитель председателя оргкомитета Андзор Ахобеков. По итогам заседания оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Баксанского муниципального района определены сроки и ответственные лица за выполнение всех пунктов плана, а также объявлено о старте конкурса на лучший дизайн-проект логотипа 100-летнего юбилея района.