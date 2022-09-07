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В 7-ой школе Нальчика торжественно подняли флаг России и Кабардино-Балкарии

В 7-ой школе Нальчика торжественно подняли флаг России и Кабардино-Балкарии

07.09.2022 | 16:32
В школах республики проходят просветительские занятия “Разговоры о важном”. В одном из них участвовал министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов. Беседа состоялась в седьмой школе Нальчика, где действует кадетский класс полиции. Вначале провели торжественную линейку, на которой подняли флаги страны и республики. После перешли к “Разговорам о важном”. Это было занятие патриотического, нравственного и экологического характера. Состоялся живой диалог, в ходе которого Василий Павлов ответил на вопросы кадетов. В завершение министр призвал их хорошо учиться, уважать старших и быть примером для сверстников.
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