В 7-ой школе Нальчика торжественно подняли флаг России и Кабардино-Балкарии

В школах республики проходят просветительские занятия “Разговоры о важном”. В одном из них участвовал министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов. Беседа состоялась в седьмой школе Нальчика, где действует кадетский класс полиции. Вначале провели торжественную линейку, на которой подняли флаги страны и республики. После перешли к “Разговорам о важном”. Это было занятие патриотического, нравственного и экологического характера. Состоялся живой диалог, в ходе которого Василий Павлов ответил на вопросы кадетов. В завершение министр призвал их хорошо учиться, уважать старших и быть примером для сверстников.