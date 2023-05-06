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В 41-й нальчикской прогимназии прошла встреча с представителями общественных ветеранских организаций

В 41-й нальчикской прогимназии прошла встреча с представителями общественных ветеранских организаций

06.05.2023 | 11:05
Это одна из бесед, которые в эти дни проводят в образовательных учреждениях городов и сел республики. Здесь детям рассказывают о воинской доблести, героизме и любви к Родине. Среди почетных гостей – и участник специальной военной операции... Председатель нальчикского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев говорил о безусловной победе над фашизмом и о преемственности поколений. Воспитанники прогимназии вместе под руководством педагогов подготовили для гостей концертную программу. Ребята читали стихи, танцевали, исполняли песни 40-х.   https://t.me/vestikbr
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