В 35 школах республики создадут условия для занятий физкультурой и спортом

Около 70 миллионов рублей – за три года – вложат в Кабардино-Балкарии в создание условий для занятий физкультурой и спортом в селах и малых городах. Об этом распорядились в российском правительстве.
Финансируют работы по федеральному проекту “Успех каждого ребёнка” нацпроекта “Образование”. Рассчитаны они на период с 22 по 24 годы.
В нынешнем наметили построить четыре площадки для занятий физкультурой и отремонтировать 12 школьных спортзалов. В планах – ремонт систем отопления, электропроводки, канализационных и водопроводных труб, а также стен, потолков, раздевалок и душевых.
В залах поменяют напольное покрытие, отремонтируют баскетбольные щиты, купят современный инвентарь. В целом за три года намерены модернизировать спортивную инфраструктуру в 35 школах республики.
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