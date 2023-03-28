В 34-й прогимназии Нальчика подготовили театрализованную постановку ко Дню возрождения балкарского народа

Песни и стихи о любви к Родине звучали на языках народов, живущих в республике. Дню возрождения балкарского народа в прогимназии посвятили конкурс детских рисунков.
Лучшие представили на выставке. Поблизости – стенд, который позволил больше узнать о старинных башнях, построенных в горах. Подготовили и сообщения об элементах традиционной одежды балкарцев.
Также для воспитанников организовали народные игры и мастер-классы: девочки учились создавать кукол по старинной технологии, а те, кто постарше, - готовили хычины.
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