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В 34-й нальчикской прогимназии отметили начало летней смены

В 34-й нальчикской прогимназии отметили начало летней смены

13.06.2023 | 16:18
Его также посвятили Дню России. Воспитанники прогимназии исполнили гимн страны, рассказали об истории этой даты и прочитали стихи, посвященные Отечеству. В прогимназии работает школьный лагерь с дневной формой пребывания. Назвали его «Дружба». Ожидается, что здесь смогут отдохнуть   больше ста человек со всего Нальчика. И открыт он будет до 26 июня. В честь праздника к детям приехала Лаборатория знаний, которая работает благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сотрудники   Госавтоинспекции рассказали о правилах дорожного движения, а также показали дорожные знаки, которые необходимо запомнить пешеходам. Часть беседы была посвящена езде на самокатах.   https://t.me/vestikbr
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