В 34-й нальчикской прогимназии отметили начало летней смены

Его также посвятили Дню России. Воспитанники прогимназии исполнили гимн страны, рассказали об истории этой даты и прочитали стихи, посвященные Отечеству. В прогимназии работает школьный лагерь с дневной формой пребывания. Назвали его «Дружба». Ожидается, что здесь смогут отдохнуть больше ста человек со всего Нальчика. И открыт он будет до 26 июня.
В честь праздника к детям приехала Лаборатория знаний, которая работает благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о правилах дорожного движения, а также показали дорожные знаки, которые необходимо запомнить пешеходам. Часть беседы была посвящена езде на самокатах.
https://t.me/vestikbr