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В 33-й школе Нальчика провели “Урок цифры”

В 33-й школе Нальчика провели “Урок цифры”

06.12.2022 | 16:08
В роли преподавателей выступили профильный региональный министр Ислам Ашхотов и работник компании “ВКонтакте” Алена Штабина. Гостья курирует просветительские и образовательные инициативы для школьников. “Уроки цифры” - это всероссийский проект, который с успехом реализуют в Кабардино-Балкарии. На этот раз обсуждали, какое место в повседневной жизни занимают технологии создания и передачи видеоинформации. Беседа прошла в неформальной обстановке – в виде диалога. Школьники увлеченно слушали выступавших и активно отвечали на вопросы. Добавим, что “Уроки цифры” можно постигать и самостоятельно. Для этого нужно зайти на сайт всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий.   https://t.me/vestikbr
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