В 33-й школе Нальчика провели “Урок цифры”

В роли преподавателей выступили профильный региональный министр Ислам Ашхотов и работник компании “ВКонтакте” Алена Штабина.
Гостья курирует просветительские и образовательные инициативы для школьников. “Уроки цифры” - это всероссийский проект, который с успехом реализуют в Кабардино-Балкарии. На этот раз обсуждали, какое место в повседневной жизни занимают технологии создания и передачи видеоинформации.
Беседа прошла в неформальной обстановке – в виде диалога. Школьники увлеченно слушали выступавших и активно отвечали на вопросы.
Добавим, что “Уроки цифры” можно постигать и самостоятельно. Для этого нужно зайти на сайт всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий.
https://t.me/vestikbr