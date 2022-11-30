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В 32-й школе Нальчика прошел республиканский семинар для учителей английского языка

В 32-й школе Нальчика прошел республиканский семинар для учителей английского языка

30.11.2022 | 16:40
То, что AFL – Австралийская футбольная лига, знают далеко не все. Эти шестиклассники такой информацией владеют. Учитель английского языка Фатима Атабиева свой открытый урок посвятила спорту и играм. На нем вместо греческого Олимпа дети поднимаются на Эльбрус и побеждают в мировых первенствах. Педагог сначала моделирует ситуацию успеха, а уже затем ведет к нему ученика. Арт-технологии, творческая работа, собственные проекты, диалоги, действия в команде… Все эти инструменты используют преподаватели английского 32-й нальчикской школы. Здесь проходит республиканский семинар учителей иностранного языка. В роли слушателей – педагоги со всей республики и методисты. С помощью современных технических средств и наглядного материала им демонстрируют самые передовые методики обучения. 32 школа, по словам специалистов, считается одной из самых сильных в обучении английскому. Именно поэтому Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов решил провести мастер-класс здесь. Чтобы поделиться опытом, использовали не только мастер-классы и круглый стол. В фойе школы развернули экспозицию, посвященную иностранному языку. Здесь можно узнать о британской королевской семье, о праздниках, которые отмечают в англоязычных странах, о популярных персонажах сказок и мультфильмов. У школьников все это вызвало большой интерес. Учителя отмечают: "Современное образование – не просто сухая подача знаний, это заинтересованный диалог с детьми на равных".   https://t.me/vestikbr
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