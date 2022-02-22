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В 25-ой школе Нальчика открыли мемориальную доску в честь Султана Жамурзова

В 25-ой школе Нальчика открыли мемориальную доску в честь Султана Жамурзова

22.02.2022 | 21:57
Ему было всего 23 года. Жизнерадостный, отзывчивый, отважный… Так о Султане Жамурзове отзываются учителя, одноклассники, родные. Стрелок-радиотелефонист погиб летом 2001-го в Чечне при выполнении боевого задания. За проявленный героизм был награжден орденом Мужества (посмертно). Теперь в школе, где он учился, появилась мемориальная доска. Участники митинга почтили память Султана Жамурзова минутой молчания. Затем взмыли ввысь десятки белых шаров – в знак благодарности за мирное небо над головой. После торжественного открытия мемориальной доски состоялось возложение цветов.  
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