В 25-ой школе Нальчика открыли мемориальную доску в честь Султана Жамурзова

Ему было всего 23 года. Жизнерадостный, отзывчивый, отважный… Так о Султане Жамурзове отзываются учителя, одноклассники, родные. Стрелок-радиотелефонист погиб летом 2001-го в Чечне при выполнении боевого задания. За проявленный героизм был награжден орденом Мужества (посмертно). Теперь в школе, где он учился, появилась мемориальная доска. Участники митинга почтили память Султана Жамурзова минутой молчания. Затем взмыли ввысь десятки белых шаров – в знак благодарности за мирное небо над головой. После торжественного открытия мемориальной доски состоялось возложение цветов.