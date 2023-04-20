В 23-м году золоторудное месторождение в КБР выставят на аукцион

Такое распоряжение издали в правительстве России. Сделано это, чтобы в перспективе добывать здесь золото, серебро, вольфрам и молибден.
Участок недр федерального значения находится на высоте примерно две с половиной тысячи метров на северо-восточном фланге Тырныаузского месторождения. Его открыли в 2020-м году и присвоили имя выдающегося российского геолога Бориса Михайлова.
Площадь участка – больше полутора квадратных километров. Открыты два месторождения. Запасы золота, предварительно, - до 90 тонн. Тот, кто выиграет аукцион, должен будет провести геологическое изучение недр, разведку, ну и затем добычу полезных ископаемых.
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