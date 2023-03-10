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В 23-ей школе Нальчика провели педагогический совет

В 23-ей школе Нальчика провели педагогический совет

10.03.2023 | 15:56
Создать условия для максимально эффективного обучения и развития для каждого ученика – это сегодня одна из главных задач российского образования, напомнила замминистра просвещения и науки Кабардино-Балкарии Екатерина Мисостова. Тем более что с первого сентября все общеобразовательные учреждения страны будут работать по единым стандартам. И каждому педагогу, каждому директору придется приложить максимум усилий, чтобы переход оказался безболезненным. Педагогический совет провели в 23-й школе Нальчика. Пригласили первых лиц Минпросвещения. Представители учебного заведения рассказали об успехах и достижениях, в том числе в проведении итоговых аттестаций, а также о трудностях, с которыми сталкиваются в каждодневной работе. Сообщили и о подготовке к введению новых стандартов. Зашла речь и о взаимодействии школы и семьи, ведь оно является одной из важных составляющих в работе образовательного учреждения. Министр просвещения и науки Анзор Езаов интересовался, как в 23-й школе строят работу с детьми на этапе подготовки к государственным экзаменам. Министр дал наставление педагогам – в процессе работы обеспечить базовый набор знаний, чтобы на экзаменах все ученики могли добиться необходимого минимума баллов и прошли испытания успешно… Такие же педсоветы намерены провести и в других школах.   https://t.me/vestikbr
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