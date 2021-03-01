В 22-м году высшие учебные заведения страны смогут проводить дистанционные сессии





Такое право им предоставил федеральный кабинет министров. Новый формат разрешили на разных программах – в бакалавриате, магистратуре и специалитете. Правда, перед началом испытаний студентам придется сдать биометрию. Это сбор личных данных человека. Решение о дистанционных сессиях примут ректоры. Учащиеся должны подтвердить, что согласны пройти биометрический контроль, в том числе голосовой. Перед самим экзаменом на портале вуза студент произнесет несколько чисел перед видеокамерой. Система идентифицирует его и по защищённым каналам направит сведения в учебную организацию. Затем можно будет приступать к срезу знаний. Среди плюсов нововведения – удобство для жителей отдаленных регионов: им не придется приезжать в университет, чтобы пройти проверку, подчеркивают эксперты.