В 22-м году КБР вновь вошла в число лучших субъектов России по качеству управления финансами

В Нальчике сегодня обсудили, как в 22-м году работало министерство финансов Кабардино-Балкарии. Результаты достойны похвалы, сказал председатель правительства Алий Мусуков.
Доходы бюджета в прошлом году превысили 64 миллиардов рублей, а расходы – больше 63 миллиардов. Из них три четверти – на социальные нужды. Отмечена положительная динамика основных макроэкономических показателей, увеличились инвестиции. Регион – среди лидеров по исполнению нацпроектов. В 22-м году Кабардино-Балкария вновь вошла в число лучших субъектов России по качеству управления финансами.
Говоря о задачах на 23-й год, министр финансов Елена Лисун отметила: главная цель – обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств. Акцент при этом сделан на социально значимых направлениях.
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