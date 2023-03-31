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В 22-м году КБР вновь вошла в число лучших субъектов России по качеству управления финансами

В 22-м году КБР вновь вошла в число лучших субъектов России по качеству управления финансами

31.03.2023 | 15:59
В Нальчике сегодня обсудили, как в 22-м году работало министерство финансов Кабардино-Балкарии. Результаты достойны похвалы, сказал председатель правительства Алий Мусуков. Доходы бюджета в прошлом году превысили 64 миллиардов рублей, а расходы – больше 63 миллиардов. Из них три четверти – на социальные нужды. Отмечена положительная динамика основных макроэкономических показателей, увеличились инвестиции. Регион – среди лидеров по исполнению нацпроектов. В 22-м году Кабардино-Балкария вновь вошла в число лучших субъектов России по качеству управления финансами. Говоря о задачах на 23-й год, министр финансов Елена Лисун отметила: главная цель – обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств. Акцент при этом сделан на социально значимых направлениях.   https://t.me/vestikbr
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