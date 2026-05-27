В 2027 году в школах появятся новые учебники по физике, химии и биологии. Над изданиями сейчас трудятся сотрудники министерства просвещения и Российской академии наук. По словам авторов, сначала учебная литература пройдет экспертизу тематических отделений, затем их рассмотрят на междисциплинарном совете. Это позволит обеспечить согласованность между учебниками по разным предметам. Чтобы, например, изучая физику, школьники уже на достаточном уровне владели математикой. Или же, постигая основы химии, – имели представление о физических законах. В дополнение к этому издания пройдут экспертизу ведущих ученых в области детской медицины и психологии. Это объясняют тем, что нужно быть уверенными, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал и точно справиться с нагрузкой без ущерба их здоровью. Только после этого начнется апробация учебников, в том числе в базовых школах