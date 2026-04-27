В 2027 году в КБР обновят 12 км дороги между Ташлы‑Талой и Верхней Жемталой

27.04.2026 | 13:00
В 27 году в республике обновят 12 километров автомобильной дороги, соединяющей Ташлы-Талу и Верхнюю Жемталу: взамен гравийной проезжей части уложат асфальтобетон. Об этом Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал в ходе рабочей поездки в Лескенский и Черекский районы. Проект позволит улучшить транспортное сообщение между двумя муниципалитетами. Министерству транспорта и дорожного хозяйства уже дано поручение подготовить соответствующую документацию. Сейчас аналогичные работы ведут на трассе между Прохладненским и Урванским районами. Продолжается и капитальный ремонт отрезка дороги от Черной Речки до Благовещенки. Устройство асфальтового покрытия поможет водителям сократить время в пути, сделает его более удобным и безопасным.   https://t.me/vestikbr
