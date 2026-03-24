В 2025 туристический поток в Нальчике превысил прогнозы и составил 156 тысяч человек

24.03.2026 | 15:40
Туристический поток в Нальчике в 2025 году превысил прогнозы и составил 156 тысяч человек. Столица республики продолжает наращивать свою привлекательность для гостей. Об этом сообщили в городской администрации. За последние годы в городе благоустроили 26 парков и скверов, обустроили больше 10 километров велодорожек, реконструировали набережную. В Нальчике все чаще проводят выставки, концерты, фестивали. Среди них – «Яблочный джем» и фестиваль цветов «Уже не лето». Продукция гастрофеста дважды вошла в Книгу рекордов России, а сам фестиваль стал узнаваемым брендом. Напомним, что в 24-м году город принял 130 тысяч туристов, в прошлом – уже 156 тысяч. Сегодня в Нальчике работают больше 80 объектов размещения, больше половины из них имеют категории комфортности. В ближайшие годы номерной фонд курорта вырастет почти на 2 тысячи мест.   https://t.me/vestikbr
