В 2024 году в России вырастет размер детских пособий

29.12.2023 | 10:08
Об этом сообщает Социальный фонд России. Связано это с тем, что с 1 января в стране повышается прожиточный минимум. Напомним, этот показатель определяют, исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка и трудоспособного взрослого. В зависимости от этого, господдержка составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в месяц. После индексации размер пособия увеличится на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц. Также повысят и другие выплаты на детей, которые начисляют, опираясь на МРОТ. Все повышения осуществят беззаявительно, поэтому жителям не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.   https://t.me/vestikbr
