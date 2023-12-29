В 2024 году в России вырастет размер детских пособий

Об этом сообщает Социальный фонд России. Связано это с тем, что с 1 января в стране повышается прожиточный минимум.
Напомним, этот показатель определяют, исходя из регионального прожиточного минимума на ребенка и трудоспособного взрослого. В зависимости от этого, господдержка составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в месяц. После индексации размер пособия увеличится на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц.
Также повысят и другие выплаты на детей, которые начисляют, опираясь на МРОТ. Все повышения осуществят беззаявительно, поэтому жителям не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.
