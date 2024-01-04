В 2024 году в России вступают в силу нововведения, касающиеся автомобилистов

04.01.2024 | 15:30
За руль разрешат сесть, если права – на руках. Раньше пользоваться автомобилем можно было сразу же после успешных экзаменов в ГИБДД. Также изменятся основания для отказа в получении удостоверения. А еще в 24-м у части водителей зарубежные и международные водительские удостоверения могут оказаться недействительными. Это коснется тех иностранцев, которые больше года назад получили вид на жительство и не имели прав, выданных в России. Исключение – только для граждан нашей страны, которым выдали разрешительный документ в Белоруссии, и, наоборот – для граждан этого государства с российскими правами, которые получили вид на жительство в России. Их изменения никак не затронут. Сейчас проект ведомственного приказа, в котором собраны все эти изменения, на этапе общественного обсуждения. Ожидается, что нововведения вступят в силу с апреля этого года... Тем временем, в Госавтоинспекции республики сообщили, что регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать сегодня и завтра. Желающие смогут зарегистрировать транспорт, получить водительское удостоверение, сдать экзамены. К обычному графику в ведомстве вернутся девятого января.   https://t.me/vestikbr
