В 2024 году в России вступают в силу нововведения, касающиеся автомобилистов

За руль разрешат сесть, если права – на руках.
Раньше пользоваться автомобилем можно было сразу же после успешных экзаменов в ГИБДД. Также изменятся основания для отказа в получении удостоверения.
А еще в 24-м у части водителей зарубежные и международные водительские удостоверения могут оказаться недействительными. Это коснется тех иностранцев, которые больше года назад получили вид на жительство и не имели прав, выданных в России.
Исключение – только для граждан нашей страны, которым выдали разрешительный документ в Белоруссии, и, наоборот – для граждан этого государства с российскими правами, которые получили вид на жительство в России. Их изменения никак не затронут.
Сейчас проект ведомственного приказа, в котором собраны все эти изменения, на этапе общественного обсуждения. Ожидается, что нововведения вступят в силу с апреля этого года...
Тем временем, в Госавтоинспекции республики сообщили, что регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать сегодня и завтра. Желающие смогут зарегистрировать транспорт, получить водительское удостоверение, сдать экзамены. К обычному графику в ведомстве вернутся девятого января.
