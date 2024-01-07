В 2024 году в КБР благоустроят больше ста дворов многоэтажек

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в новом году благоустроят больше ста дворов многоэтажек. Об этом рассказали в Минстрое республики.
Напомним, нацпроект действует в Кабардино-Балкарии с 2019-го. За это время в муниципалитетах обновили больше пяти сотен придомовых территорий. 110 из них – в прошлом году – в десяти населенных пунктах. Меняли асфальтовое покрытие, устанавливали дополнительные скамейки и урны.
В ведомстве отметили, что такте работы способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей многоквартирных домов, позволяют им больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, играть с детьми. К тому же одна из ключевых задач нацпроекта – активно вовлекать самих граждан в благоустройство городов и сел.
