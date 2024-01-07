Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В 2024 году в КБР благоустроят больше ста дворов многоэтажек

В 2024 году в КБР благоустроят больше ста дворов многоэтажек

07.01.2024 | 22:05
По национальному проекту «Жилье и городская среда» в новом году благоустроят больше ста дворов многоэтажек. Об этом рассказали в Минстрое республики. Напомним, нацпроект действует в Кабардино-Балкарии с 2019-го. За это время в муниципалитетах обновили больше пяти сотен придомовых территорий. 110 из них – в прошлом году – в десяти населенных пунктах. Меняли асфальтовое покрытие, устанавливали дополнительные скамейки и урны. В ведомстве отметили, что такте работы способствуют созданию комфортной и безопасной среды для жителей многоквартирных домов, позволяют им больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом, играть с детьми. К тому же одна из ключевых задач нацпроекта – активно вовлекать самих граждан в благоустройство городов и сел.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных