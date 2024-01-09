В 2024 году школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам

Дополнительные задания, пересдача математики профильного уровня и возможность изменить список выбранных предметов... В этом году школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам. Так, в экзамене по обществознанию проверят даже развитость эмоционального интеллекта.
В наступившем году выпускников школ ждут серьезные изменения в ходе единого госэкзамена. Во-первых, те, кто не сдал профильную математику, смогут либо попробовать пройти аттестацию снова, либо выбрать базовый уровень. Выпускникам прошлых лет отвели для ЕГЭ только резервные дни основного периода. Раньше они могли делать это досрочно.
Кроме того, появится возможность вносить изменения в список выбранных предметов: заявление на участие можно будет изменять или дополнять, если есть уважительная причина. Дата проведения итогового сочинения для выпускников 24-го года сместится на неделю - с первой рабочей среды апреля на вторую.
Также изменятся сроки обработки и проверки ЕГЭ по информатике. Теперь процесс займет два дня после экзамена, а не четыре, как было раньше. В этом году внесут изменения и в аттестацию девятиклассников. Новшества не такие масштабные, как в ЕГЭ, но ученикам лучше знать о них заранее.
К экзамену по русскому языку добавятся четыре задания с развернутыми ответами. Максимальный первичный балл за работу по литературе уменьшится с 42 до 37. В истории добавится раздел «Новейшая история России». А на экзамене по обществознанию проверят также развитие эмоционального интеллекта. Речь здесь идет о способности понимать намерения других и управлять своими порывами.
https://t.me/vestikbr