В 2024 году на покупку лекарств для льготников выделят на 200 млн рублей больше

В этом году на покупку лекарств для льготников выделят на 200 миллионов рублей больше, чем в предыдущем. Об этом рассказали в Минздраве КБР.
В ведомстве отметили, если в 2018-м на финансовое обеспечение этой категории граждан за счет казны республики направляли 265 миллионов рублей, то в 23-м – 845 миллионов. Теперь эта сумма увеличится еще на 200 миллионов рублей. С каждым годом качество лекарственных препаратов улучшается, появляются новые, соответственно, увеличиваются и расходы на их приобретение.
Кроме того, проводятся молекулярно-генетические исследования, в частности онкологическим диспансером, по результатам которых, сразу назначают дорогостоящее лечение. Только в 23-м году медучреждение потратило на лекарственные препараты более одного млрд рублей.
https://t.me/vestikbr