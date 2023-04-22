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В 2023 году в Урванском районе отремонтируют 11 школ

В 2023 году в Урванском районе отремонтируют 11 школ

22.04.2023 | 10:54
11 школ отремонтируют в нынешнем году в Урванском районе по нацпроекту «Образование». Об этом сообщили в местной администрации. В списке – три нарткалинские школы, а также образовательные учреждения в селах Кахун, Старый Черек, Герменчик, Псыгансу и Псынабо. Во всех зданиях заменят кровлю и обновят фасады, благоустроят территорию, приведут в порядок учебные кабинеты, столовые, спортивные и актовые залы. Планируется приобрести новую современную мебель и учебное оборудование. Сейчас идут демонтажные работы, в том числе в пятой школе Нарткалы на 800 ученических мест. Ее построили в середине 70-х и с тех пор ни разу не ремонтировали. В прошлом году в Урванском районе отремонтировали пять образовательных учреждений, два спортзала, построили новую школу на 500 мест и три спортплощадки, а также открыли несколько центров «Точки роста».   https://t.me/vestikbr
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