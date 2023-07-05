В 2023 году в КБР за пол года уровень безработицы снизился почти вдвое

Об этом сегодня рассказали на совещании, которое Глава республики Казбек Коков провел с кабинетом министров. Собственные доходы региона превысили 31 с половиной миллиард рублей. Это больше прошлогоднего показателя.
В социально-экономическом развитии сохраняются положительные тенденции, отметили на встрече.
Индекс промышленного производства за январь-май – 109 процентов. Есть рост в добывающей и обрабатывающей отраслях, в сфере энергообеспечения и водоснабжения. На 11 с половиной процентов увеличилась площадь вводимого в строй жилья. Объем продукции сельского хозяйства вырос на пять процентов...
На реализацию госпрограмм предусмотрено около 59 миллиардов рублей. Основная часть – это различные социальные выплаты, финансирование здравоохранения и образования. По нацпроектам в этом году строят и ремонтируют 270 объектов.
До конца года в регионе должны сдать в эксплуатацию в том числе семь школ, спорткомплекс, поликлинику в Нальчике, амбулаторию в Кубе, участковую больницу в Эльбрусе, ДК в Аушигере. Чтобы не снижать темпы работы, Казбек Коков поручил использовать имеющиеся отраслевые резервы…
По итогам полугодия нацпроекты в республике исполнили на 80 процентов. В результате Кабардино-Балкария занимает второе место в рейтинге по стране и первое – среди регионов Северного Кавказа.
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