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В 2023 году в КБР за пол года уровень безработицы снизился почти вдвое

В 2023 году в КБР за пол года уровень безработицы снизился почти вдвое

05.07.2023 | 21:57
Об этом сегодня рассказали на совещании, которое Глава республики Казбек Коков провел с кабинетом министров. Собственные доходы региона превысили 31 с половиной миллиард рублей. Это больше прошлогоднего показателя. В социально-экономическом развитии сохраняются положительные тенденции, отметили на встрече. Индекс промышленного производства за январь-май – 109 процентов. Есть рост в добывающей и обрабатывающей отраслях, в сфере энергообеспечения и водоснабжения. На 11 с половиной процентов увеличилась площадь вводимого в строй жилья. Объем продукции сельского хозяйства вырос на пять процентов... На реализацию госпрограмм предусмотрено около 59 миллиардов рублей. Основная часть – это различные социальные выплаты, финансирование здравоохранения и образования. По нацпроектам в этом году строят и ремонтируют 270 объектов. До конца года в регионе должны сдать в эксплуатацию в том числе семь школ, спорткомплекс, поликлинику в Нальчике, амбулаторию в Кубе, участковую больницу в Эльбрусе, ДК в Аушигере. Чтобы не снижать темпы работы, Казбек Коков поручил использовать имеющиеся отраслевые резервы… По итогам полугодия нацпроекты в республике исполнили на 80 процентов. В результате Кабардино-Балкария занимает второе место в рейтинге по стране и первое – среди регионов Северного Кавказа.   https://t.me/vestikbr
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