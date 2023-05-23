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В 2023 году в КБР трудоустроили 14 медработников по программе «Земский врач/фельдшер»

В 2023 году в КБР трудоустроили 14 медработников по программе «Земский врач/фельдшер»

23.05.2023 | 15:52
Еще 11 специалистов обретут рабочие места до конца декабря, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Медиков направят в поликлиники и амбулатории Зольского, Черекского, Майского, Чегемского, Баксанского, Урванского, Терского, Эльбрусского и Прохладненского районов. В основном это участковые терапевты и педиатры, но есть и узкие специалисты –онколог, инфекционист, уролог... Напомним: программа «Земский доктор» действует в Кабардино-Балкарии с 19-го года. За этот период трудоустроили около 140 врачей различных специализаций, а также средний мед_персонал.   https://t.me/vestikbr
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