В 2023 году в КБР пособие при рождении ребенка получили более 2 тысяч семей

Об этом рассказали в региональном Отделении Соцфонда страны.
Всего на эти цели в КБР направили свыше 50 миллионов рублей. В 2023-м размер разовой выплаты составляет 23 тысячи рублей. Средства полагаются всем российским семьям независимо от уровня дохода.
Оформить пособие могут также опекуны, усыновители или приемные родители. Тем, кто официально трудоустроен, выплачивают по месту занятости.
Те, кто не работает, могут подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или в МФЦ. В течение шести месяцев с момента рождения ребенка. Документ также оформляется через портал Госуслуг.
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