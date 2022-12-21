home
Главная
>
Новости
>
В 2023 году в КБР направят около 60 млн рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

В 2023 году в КБР направят около 60 млн рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

21.12.2022 | 22:31
О том, как в Кабардино-Балкарии нуждающихся обеспечивают жильем, говорили сегодня в республиканском парламенте. Здесь провели круглый стол на эту тему. Отмечено, что в уходящем году единственный ветеран Великой Отечественной, которому нужно было предоставить жилище, получил субсидию в один миллион 700 тысяч рублей. Из категории “ветеран боевых действий” 41 человек обеспечен финансами на покупку дома или квартиры. Такие же выплаты произведены детям-сиротам и молодым семьям, которым поддержка положена по закону. Сейчас на учете по линии Минпросвещения состоят около полутора тысяч человек, отметили на круглом столе. В 23-м году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарии направят почти 60 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных