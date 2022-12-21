В 2023 году в КБР направят около 60 млн рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан

О том, как в Кабардино-Балкарии нуждающихся обеспечивают жильем, говорили сегодня в республиканском парламенте. Здесь провели круглый стол на эту тему.
Отмечено, что в уходящем году единственный ветеран Великой Отечественной, которому нужно было предоставить жилище, получил субсидию в один миллион 700 тысяч рублей.
Из категории “ветеран боевых действий” 41 человек обеспечен финансами на покупку дома или квартиры. Такие же выплаты произведены детям-сиротам и молодым семьям, которым поддержка положена по закону.
Сейчас на учете по линии Минпросвещения состоят около полутора тысяч человек, отметили на круглом столе. В 23-м году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарии направят почти 60 миллионов рублей.
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